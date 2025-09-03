Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde uzun süredir vatandaşların talep ettiği Güzelyurt-Elmalar yolu, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanarak hayata geçirildi. Dar ve bozuk yapısı nedeniyle kazalara sebep olan yolun yenilenmesi, bölge halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Çalışmaların başlamasıyla birlikte vatandaşlar ve mahalle muhtarları kurban keserek şükranlarını dile getirdi. Yol çalışmasının başlaması dolayısıyla kesilen kurbanın kavurması programa katılan vatandaşlara ve protokol üyelerine ikram edildi.

“Kazalara Sebep Oluyordu, Başkanımıza Teşekkür Ediyoruz”

Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği Başkanı ve Güzelyurt Mahalle Muhtarı Yakup Uğur, yolun önemine dikkat çekerek, “Yolumuz dar ve kötü durumdaydı, sürekli kazalar yaşanıyordu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“Köylüme Söz Vermiştim”

Elmalar Mahalle Muhtarı Halil Gözükara ise göreve gelmeden önce bu yol için söz verdiğini hatırlatarak, “Belediye başkanımız bizi kırmadı, çalışmalar başladı. Kurbanımızı kestik, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu Yol, Bölge İçin Büyük Bir İhtiyaçtı”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise yaptığı açıklamada, “Bölgedeki yol ihtiyacı yıllardır gündemdeydi. Bugün vatandaşlarımızın talebini yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yolun tamamlanmasıyla ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelecek” dedi.

Bölge halkı, yıllardır bekledikleri hizmetin hayata geçmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.