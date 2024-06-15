Kurbanlık alışverişi için gelen vatandaşlar ve besicilerle sohbet eden ve hayırlı alışverişler dileklerini ileten Başkan Fırat Görgel, alandaki son duruma ilişkin de bilgiler aldı.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara’nın da yer aldığı ziyaret ve incelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, Büyükşehir Belediyesinin bayram hazırlıklarına ilişkin de bilgiler aktardı.

Görgel, “Kurbanlık satışı için Canlı Hayvan Borsamızı belirledik. Burada 400’e yakın esnafımız faaliyet gösteriyor. Vatandaşlarımızın buraya ulaşımı için ücretsiz ring seferleri düzenliyoruz. Çeşitli yönlendirmeler ve ikramlarla burayı daha cazip hale getirdik” dedi.

“Hemşehrilerimizin Sorun Yaşamaması İçin Ekiplerimiz Teyakkuzda”

Başkan Görgel açıklamalarının devamında, “11 ilçemizde yaklaşık 600 personelimizle şehir genelinde temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mezarlıklarımızda ikram noktaları oluşturduk. Tüm ekiplerimiz hemşehrilerimizin herhangi bir sorun yaşamaması için teyakkuzda olacak. Toplu kullanım alanları ve camilerimizde ilaçlama uygulamalarımızı tamamladık. Hayvan atıkları ile ilgili de ekiplerimiz hazır. Hayvansal atıkların gelişigüzel bir şekilde çevreye bırakılmaması noktasında da hemşehrilerimizden hassasiyet bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

20 Milyon TL Maddi Destek

Başkan Görgel, “Kurban Bayramı boyunca belediye ve özel halk otobüslerimizle hemşehrilerimize ücretsiz toplu taşıma hizmeti vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak yerel esnafımıza destek sağlamak adına bayram öncesi vadesi gelmemiş alacaklarını gününden önce ödedik. İhtiyaç sahibi 8 bin vatandaşımıza Dermankart vasıtasıyla bayram öncesi kişi başı 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 20 Milyon TL destek ödemesinde bulunduk. Evde yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızı da yalnız bırakmıyoruz. Gerek kişisel bakımları gerekse evlerinin temizliği ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Yine sıcak yemekleri de bayram süresince ekiplerimiz tarafından ulaştırılmaya devam edecek” diye konuştu.

Personelin Bayram İkramiyeleri Yatırıldı

Görgel, “Bu çalışmaların tamamını personellerimizle birlikte yapıyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu bir bayram geçirmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Biz de elimizden geldiğince mesai arkadaşlarımızın şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu bayramda da imkânlarımız doğrultusunda işçi kardeşlerimize 6 Bin TL bayram ikramiyelerini hesaplarına yatırdık. Bayram süresince herhangi bir sorun yaşanmaması için gerek Büyükşehir Belediyemizin birimleri gerekse de KASKİ’mizde nöbetçi ekipler oluşturduk. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre sahada olacak” dedi.

“Tüm İslam Âleminin Bayramını Tebrik Ediyorum”

Tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı tebrik eden Başkan Fırat Görgel, “Bayramda yola çıkacak hemşehrilerimizden, Kahramanmaraş’a gelecek vatandaşlarımızdan trafik kurallarına dikkat etmelerini istirham ediyorum. Bu bayramda herhangi bir acı yaşamayalım. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı kutluyoruz. Bayramın; şehrimize, aziz milletimize ve tüm İslam Âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Filistin’de, Gazze’de yaşanan soykırımdan dolayı tabi buruk bir bayram geçiriyoruz. Bu soykırımın bir an önce sona ermesi için de dua ediyoruz. Rabbim milletimizi, tüm İslam alemini musibetlerden korusun. Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizle inşallah bayramın 1. günü Büyükşehir Belediyemizin yanındaki meydanda bayramlaşacağız. Saat 18.30’da başlayacak bayramlaşma programımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Hayırlı Bayramlar” cümlelerini kullandı.