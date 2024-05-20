19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Gençlik Festivali’ne gençler yoğun ilgi gösterdi. Bayram havasında geçen festivalde gençler doyasıya eğlendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da büyük bir coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs kutlamaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle Piazza AVM’nin açık otoparkında Gençlik Festivali düzenlendi. Festivalde; takı tasarımdan makromeye, ahşap boyamadan çiniye, mozaikten ebru sanatına kadar onlarca KAMEK atölyesi gençlerle buluştu. Ayrıca gençler; playstation, masa tenisi, basketbol, voleybol, futbol, dart ve kort tenisi gibi spor aktiviteleriyle de eğlenceli zaman geçirdi.

Festivalde, mehteran dinletisi ve halk oyunları gösterisi de katılımcılarla buluştu. Bayram havasında geçen ve renkli anlara sahne olan festivale binlerce genç katılım sağladı. Düzenlenen etkinliği çok beğendiğini belirten gençler, Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçen herkese teşekkür etti.