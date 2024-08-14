KAFUM Fuar Alanında kurulan alışveriş stantları, lunapark, deneyim ve spor alanlarını ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, fuara duyulan ilgiden son derece memnun olduğunu belirtti.

Ziyaretlerin ardından Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şunları söyledi.

“Şehrimizin geçmişinde son derece önemli bir yere sahip olan Geleneksel Ağustos Fuarı’nı 20 yıl aranın ardından yeniden hemşehrilerimizle buluşturmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Çocukluğu Kahramanmaraş’ta geçen herkes bilir ki Ağustos Fuarı bizler için çok değerli. Anılar biriktirdiğimiz, arkadaşlıklarımızı ve hemşehrilerimizi pekiştirdiğimiz çok önemli bir etkinlikti. Uzun bir aranın ardından yeniden düzenlediğimiz fuarımıza ilgi son derece yoğun. Hemşehrilerimizin ilgisi bizleri de çok mutlu ediyor. Sadece Kahramanmaraş’ımızdan değil komşu şehirlerimizden de misafirlerimiz oluyor. 31 Ağustos’a kadar devam edecek fuarımıza tüm hemşehrilerimizin yanı sıra bölgemizdeki şehirlerimizden de vatandaşlarımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu