Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri, Büyükşehir Belediyesi Çamlıca Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Programa; Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ayten Şenel, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Organizasyonda Kahramanmaraş’a özgü mutfak kültürü ile tescilli lezzetler sergilendi.

Maraş dondurmasından tarhanasına, kırmızı biberinden sumak ekşisine, el emeğiyle hazırlanan geleneksel yemeklerden yerel tatlılara kadar geniş bir yelpazede sunulan ürünler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

“50 Ürünümüzün Daha Tescilini Almak İçin Çalışıyoruz”

Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğin, şehrin köklü gastronomi kültürünün tanıtılması açısından son derece değerli olduğunu belirten Başkan Fırat Görgel, “Anadolu'nun kadim mutfak geleneğinden beslenen, Osmanlı saray mutfağının izlerini taşıyan Kahramanmaraş mutfağı; nimete saygıyı, ustalığı ve lezzet anlayışını nesilden nesile aktaran eşsiz bir mirastır. Asırlardır aynı özenle hazırlanan tarhanamız, kuşaktan kuşağa aktarılan çöreğimiz, biberimiz, dünyaya adını duyuran dondurmamız, sıkma peynirimiz, paçamız, düğünlerimizde, bayramlarımızda ve günlük hayatımızda yaşattığımız onlarca yöresel lezzetimiz; Kahramanmaraş’ın kültürünü bugüne taşıyan en güçlü değerler arasındadır Şehrimizin gastronomi potansiyelini daha görünür hale getirmek, yerel üreticilerimizi desteklemek Kahramanmaraş'ı gastronomi turizminde de daha güçlü bir noktaya taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Kahramanmaraş'ın 31 coğrafi işaretli ürünü bulunuyor. Yakın zamanda Fıstık Ezmemizin de tescillini aldık, 50 yeni ürünümüzün daha tescilini almak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Kahramanmaraş Gastronomi Kitabı Hazırlanıyor

Şehrin gastronomi zenginliğini yansıtmaya yönelik yemek kitabı hazırlandığını da paylaşan Görgel, “Şehrimizin tarihi izlerini taşıyan, tamamen şehrimizin ürünlerinden oluşan 600’ü aşkın reçetenin olduğu yemek kitabı hazırlıyoruz. Hem Anadolu kültürü hem de dünya gastronomisi için önemli bir rehber olacak çalışmamızı da nihayete erdirdiğimizde yine hemşehrilerimizle paylaşmış olacağız. Bu şehir; toprağında bereketi, mutfağında kültürü, sofrasında kardeşliği yaşatan kadim bir şehirdir. Sofralarımızın bereketinin, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.