Kahramanmaraş’a Prestij Spor Projesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere ve spor yatırımlarına yönelik projelerine bir yenisini daha ekledi.

Şehrin spor altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlardan biri olan 15 Temmuz Spor Vadisi, düzenlenen resmi törenle kapılarını vatandaşlara açtı. Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen proje, Kahramanmaraş’ın en prestijli spor yatırımları arasında yerini aldı.

19 Mayıs’ta Anlamlı Açılış

Dev spor kompleksi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda hizmete açılarak anlamlı bir günde gençlerle buluştu.

Açılış töreninde protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun katılım gösterirken, Aksu Haber’e konuşan yetkililer, deprem sonrası Kahramanmaraş’a böylesine büyük bir spor yatırımının kazandırılmasının önemli bir moral kaynağı olduğunu ifade etti.

Gençlerin Yeni Buluşma Noktası

Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde, 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen tesis; spor, doğa ve sosyal yaşamı aynı noktada buluşturuyor. Modern şehircilik anlayışıyla projelendirilen kompleks, gençlerin sporla daha fazla iç içe olmasını sağlayacak.

Aynı zamanda yeni sporcuların keşfedilmesine de katkı sunacak tesisin, Kahramanmaraş’ın spor geleceğinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.

Başkan Görgel: “Kahramanmaraş Sporun Yeni Merkeziyle Buluştu”

Modern spor alanları ve sosyal donatılarıyla dikkat çeken tesisin açılışında konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehre değer katacak önemli bir yatırımı daha hizmete sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Başkan Görgel, 15 Temmuz Spor Vadisi’nin yalnızca spor yapılan bir alan olmadığını, aynı zamanda gençlerin, çocukların ve ailelerin güvenli ve modern bir ortamda vakit geçirebileceği sosyal yaşam merkezi olduğunu ifade etti.

Spor kültürünün şehirde daha da güçlenmesini hedeflediklerini belirten Görgel, bu anlamlı yatırımın 19 Mayıs gibi özel bir günde açılmasının ayrıca büyük anlam taşıdığını kaydetti.

Spor Altyapısında Yeni Dönem

15 Temmuz Spor Vadisi’nin sadece bir spor tesisi değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın sportif vizyonunu büyütecek stratejik bir yatırım olduğu değerlendiriliyor.

Yetkililer, tesisin kentte spor kültürünü yaygınlaştıracağını ve spor altyapısını ulusal hatta uluslararası standartlara taşıyacağını belirtiyor.