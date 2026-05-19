Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle şehre kazandırılan 15 Temmuz Spor Vadisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gerçekleştirilen açılış programı, yoğun katılım ve coşkulu atmosferiyle dikkat çekti.

Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde hayata geçirilen proje, Kahramanmaraş’ın ilk spor vadisi olma özelliğini taşıyor. Şehir protokolü ile çok sayıda vatandaşın katıldığı açılış töreni, TRT spikeri Hünkar Mutlu’nun sunumuyla gerçekleştirildi.

Şehir Protokolü ve Vatandaşlar Açılışta Bir Araya Geldi

Programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 19 Mayıs’ın anlam ve önemine uygun şekilde gerçekleştirilen programda gençlik, spor ve geleceğe yatırım vurgusu ön plana çıktı.

Tesis Vatandaşlara Çok Yönlü Kullanım İmkanı Sunuyor

Uluslararası standartlarda inşa edilen tesiste 2 basketbol sahası, 2 bocce alanı, 4 tenis kortu, 2 masa tenisi alanı, 8 pickleball sahası, açık wellness alanı, tenis duvarları, satranç alanları ve skatepark yer alıyor. Ayrıca yürüyüş ve bisiklet yolları ile sosyal donatı alanları vatandaşlara çok yönlü kullanım imkanı sunuyor.

Hem amatör hem de profesyonel sporcular için önemli bir merkez olması hedeflenen 15 Temmuz Spor Vadisi’nin, özellikle gençlerin sportif faaliyetlere yönelmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Kahramanmaraş’ın spor vizyonuna katkı sunacak tesis, açılışın ardından vatandaşların kullanımına sunuldu.