Kadınların üretim hayatına katılımını destekleyen projelerin önemine dikkat çeken Köksal, kadın emeğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların toplumsal açıdan büyük değer taşıdığını ifade etti.

Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen sergi açılışında kadın kursiyerlerin aylar süren emekleriyle hazırladığı seramik eserleri inceleyen Köksal, kursiyerlerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Özellikle deprem sonrası kadınların sosyal hayata yeniden adapte olması ve üretime katılması açısından bu tür projelerin önemli olduğuna vurgu yaptı.

Sergide değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Dr. Tuba Köksal, kadın emeğinin görünür hale gelmesinin önemine işaret ederek, yerel yönetimlerin vatandaşın hayatına doğrudan dokunan projeler üretmesini kıymetli bulduklarını söyledi.

Köksal, kadınların hem sosyal hayatta daha aktif yer alması hem de ekonomik anlamda güçlenmesi adına yürütülen çalışmaların desteklenmesi gerektiğini belirterek, bu tür projelerin şehirde önemli bir karşılık bulduğunu ifade etti. Yaz döneminde çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerin artırılmasının da faydalı olacağını dile getiren Köksal, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kadınların meslek edinmesine katkı sunan, sanatsal becerilerini geliştiren ve sosyal dayanışmayı güçlendiren sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.