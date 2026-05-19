Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği anlamlı etkinlikle anne ve çocukları aynı çatı altında buluşturdu. Milli birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmeyi amaçlayan “Türk Bayrağı Temalı Tişört Boyama Etkinliği”, yüzlerce katılımcının yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan programda çocuklar hem eğlendi hem de aileleriyle birlikte unutulmaz anılar biriktirdi.

15 Temmuz Spor Vadisi’nde İlk Etkinliklerden Biri

Etkinlik, bugün açılışı yapılarak hizmete sunulan 15 Temmuz Spor Vadisi’nde gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen programa yaklaşık 600 anne ve çocuk katıldı. Türk Bayrağı temasıyla hazırlanan etkinlikte çocuklar, anneleriyle birlikte tişört boyayarak hem el becerilerini geliştirdi hem de bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Bayram Coşkusu Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Program boyunca alanda neşeli ve samimi görüntüler oluşurken, çocuklar için çeşitli oyun ve etkinlikler de düzenlendi. Aileler çocuklarıyla birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken, etkinlik alanı gün boyu bayram havasına büründü. Özellikle kırmızı beyaz renklerin hâkim olduğu etkinlikte ortaya çıkan tişört tasarımları büyük beğeni topladı.

“Çok Keyifli ve Renkli Bir Etkinlik Oldu”

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, 19 Mayıs’ın ruhuna uygun bir organizasyonu vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Taşkıran, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın ruhuna uygun bir etkinliği hemşehrilerimizle buluşturduk. Anne ve çocuklar bayrak temalı tişört boyama etkinliğinde bir araya geldi. Yaklaşık 600 anne ve çocuk etkinliğimize katılım sağladı. Çok keyifli ve renkli bir etkinlik oldu” ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Etkinliğe Türkoğlu’ndan katılan Hilal Temur, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Büyükşehir Belediyemizin böyle bir etkinlik düzenlediğini görünce hemen başvurdum ve bugün çocuklarımla birlikte buradayım. 19 Mayıs gibi özel bir günde çok özel bir program düzenlenmiş. Çocuklarımla birlikte tişört boyayarak keyifli bir gün geçirdik” dedi. Programa annesi ve kardeşiyle birlikte katılan Alptekin Temur ise etkinlikte çok eğlendiğini belirterek, “Burada annemle tişört boyadık, arkadaşlarla oyun oynadık. Çok eğlendim burada” sözleriyle mutluluğunu paylaştı.