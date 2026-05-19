Milletvekili Dr. Tuba Köksal’a ziyarette AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ile teşkilat üyeleri eşlik etti. Kahramanmaraş Esnaf Odaları Birliği’nde gerçekleşen programda Köksal’ı oda başkanları karşıladı.

Toplantıda, hem evlerinde hem de iş yerlerinde üreterek ekonomiye katkı sağlayan kadın girişimcilerin çalışmaları ele alınırken, kadın esnafların karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Kadın girişimciliğinin güçlendirilmesine yönelik fikir alışverişinin yapıldığı programda, kadınların üretim gücünün şehir ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekildi.

AKSU HABER’e özel açıklamalarda bulunan Milletvekili Dr. Tuba Köksal, kadınların üretim hayatındaki varlığının her geçen gün daha da güçlenmesinin önemine vurgu yaparak, kadın girişimcilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.

Programın sonunda Kahramanmaraş Kabzımallar Komisyoncular ve Gıda Maddeleri Esnaf Odası Başkanı Halit Orhan, günün anısına Milletvekili Dr. Tuba Köksal’a hediye takdim etti. Orhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kadın esnaflarla gerçekleştirilen bu tür buluşmaların önemli olduğunu ifade etti.

Karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.