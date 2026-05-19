Genel Başkan Beşinci Gençlerin yalnızca akademik anlamda değil, fikri ve kültürel anlamda da güçlü bireyler olarak yetişmesi gerektiğini vurgulayarak, geleceğe yön verecek bir gençlik hedeflediklerini söyledi.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Karacasu Kampüsü Merkezi Derslik Konferans Salonu’nda TÜGVA İl Temsilciliği tarafından düzenlenen programda konuşan Beşinci, gençlerin alanlarında uzmanlaşmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

TÜGVA olarak aklıselim ve kalbiselim bir neslin yetişmesi için çalıştıklarını belirten Beşinci, gençlerin sadece bugünü değil geleceği de şekillendirecek donanıma sahip olması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye’nin köklü medeniyet mirasına sahip olduğunu belirten Beşinci, bu zenginliğin farkında olarak hareket ettiklerini kaydederek, gençlerin fikri derinliklerini artırmayı ve kültürel kimliklerini daha güçlü hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

“Bu köklü medeniyetin fakir çocukları olmayı kabul etmiyoruz” diyen Beşinci, gençlerin kendi alanlarında yetkin bireyler olarak yetişmesini arzuladıklarını ifade etti.

İhtisas Akademi projesinin Kahramanmaraş’tan başlamasının anlamlı olduğunu belirten Beşinci, programın gençlerin gelişimine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Çağın sorunlarına çözüm üretebilen, kültürel değerlerine sahip çıkan ve geleceğe yön veren bir gençlik inşa etmenin önemine dikkat çeken Beşinci, programa katılan gençlerle fikir alışverişinde bulundu.