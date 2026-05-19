Hamidiye Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen sergi açılışında konuşan Başkan Hanifi Toptaş, kadın kursiyerlerin yaklaşık 4,5 aylık süreçte ortaya koyduğu çalışmaları görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Kadınlardan gelen talepler doğrultusunda seramik atölyesini daha ulaşılabilir bir noktaya taşıdıklarını belirten Toptaş, projenin kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü kaydetti. Kadınların burada hem yeni bir zanaat öğrendiğini hem de sosyal yaşamda daha aktif rol aldığını vurgulayan Toptaş, özellikle deprem sonrası süreçte bu tür projelerin moral ve motivasyon açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Başkan Toptaş, vatandaşın hayatına doğrudan dokunan projelerin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, “Bir tesis açmak elbette önemli ancak asıl kıymetli olan, o projenin insanların hayatına dokunması, onların yaşamını kolaylaştırması ve ekonomilerine katkı sunmasıdır” mesajını verdi.

Onikişubat Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Toptaş, kadınların üretim süreçlerinde daha fazla yer almasını sağlayacak projelerin artırılacağını söyledi. Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle yürütülen projede emeği geçenlere teşekkür eden Toptaş, benzer çalışmaların farklı alanlarda da devam edeceğini kaydetti.

Kadın emeğinin sanatla buluştuğu sergide kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.