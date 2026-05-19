Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) bünyesinde faaliyet gösteren KİGEM’de gerçekleştirilen ziyarette Milletvekili Köksal, üretim yapan ve kendi işini kurma yolunda adım atan kadın girişimcilerle bir araya geldi. Girişimcilerin çalışma alanlarını gezen Köksal, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alarak kadınların iş hayatındaki deneyimlerini dinledi.

Kadın İstihdamına Güç Veren Çalışmalar Ele Alındı

Ziyarette KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ile KİGEM Koordinatörü Mine Şevran da hazır bulundu. Başkan Buluntu, kadınların ekonomik hayatta daha güçlü yer alabilmesi için oda bünyesinde hayata geçirilen projeler ve verilen destekler hakkında bilgi verdi.

KİGEM Koordinatörü Mine Şevran ise merkezde sürdürülen faaliyetler, girişimcilere sunulan imkanlar ve planlanan yeni projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kadın Girişimciliği İçin Ortak Vizyon Mesajı

Gerçekleştirilen istişarelerde Kahramanmaraş’ta kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek yeni adımlar masaya yatırıldı. Kadınların üretim gücünün şehir ekonomisine önemli katkı sunduğuna dikkat çeken Milletvekili Dr. Tuba Köksal, kadın girişimcilerin daha fazla desteklenmesinin kalkınma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kadın kooperatifleri, iş geliştirme merkezleri ve girişimcilik destek mekanizmaları üzerine fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette, kadınların iş dünyasında daha güçlü temsil edilmesine yönelik iş birliği mesajı verildi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.