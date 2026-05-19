Kahramanmaraş’ın önemli isimlerinden biri olarak hafızalarda yer edinen ve 84 yaşında hayatını kaybeden Hacı Ali Özal için düzenlenen cenaze töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tarihi Ulu Camii’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında duygu dolu anlar yaşandı. Cenaze törenine Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, siyasi isimler, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından merhum Hacı Ali Özal’ın naaşı, dualar eşliğinde Şeyhadil Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş’a uzun yıllar hizmet eden Hacı Ali Özal, belediye başkanlığı döneminde şehre kazandırdığı çalışmalarla hafızalarda yer edinirken, vefatı sevenlerini ve kentteki birçok kesimi yasa boğdu.

Kahramanmaraş’ın siyasi ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip olan Hacı Ali Özal, geride bıraktığı hizmetlerle anılmaya devam edecek.

