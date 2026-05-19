Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan asayiş uygulamalarında toplam 30 bin 338 kişinin sorgulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan ve haklarında işlem yapılan 84 kişi yakalanırken, bunlardan 17’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uygulamalarda 10 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 8 kesici ve delici alet, 40 tabanca fişeği, 22 av tüfeği fişeği ile 43 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Trafik ekiplerince yürütülen denetimlerde ise 29 bin 661 araç, bin 617 motosiklet ve 41 okul servisi kontrol edildi. Ayrıca 2 bin 677 sürücüye alkol denetimi yapıldı. Kontrollerde 339 belgesiz araç kullanımı, 23 abartı egzoz ve 33 yüksek sesle müzik ihlali tespit edildi. Yapılan işlemler sonucunda 3 bin 671 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 128 araç trafikten men edildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 59 operasyonda 65 kişi yakalandı, 11 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 1 kilo 180 gram metamfetamin, 189 gram bonzai, 10 gram kokain, 5 gram esrar, 693 adet sentetik ecza, 521 adet ecstasy/captagon hap ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin çalışmaları kapsamında ise 33 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 71,5 kilogram tütün, çok sayıda dolu ve boş makaron, ruhsatsız silahlar ve mühimmat ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarında 157 araç denetlenirken, 2 bin 37 kişinin sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 10 kişi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, aranan 2 kişi de yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız süreceğini bildirdi.