Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Turgut Özal Meydanı’ndan başlayarak Kuzey Çevre Yolu’na kadar uzanan yaklaşık 1,2 kilometrelik güzergahta asfalt yenileme çalışmaları başlatıldı. Özellikle yoğun araç trafiğinin yaşandığı bölgede gerçekleştirilen çalışmalarla, ulaşım standardının artırılması ve yol konforunun üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Asfalt Öncesi Kazı ve Zemin Hazırlıkları Başladı

Çalışmalar kapsamında ilk etapta mevcut yol yüzeyinde kazı işlemleri ve zemin hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Ekipler, altyapı imalatları sırasında yıpranan ve deformasyona uğrayan yol kesimlerinde kapsamlı düzenlemeler yaparak asfalt serimine uygun sağlam bir altyapı oluşturuyor. Yürütülen çalışmalarla birlikte arterde oluşan bozulmalar tamamen giderilecek ve güzergâh çift yönlü olarak sıcak asfaltla yenilenecek. Böylece hem sürüş güvenliği artırılacak hem de sürücülere daha konforlu bir ulaşım imkânı sunulacak.

Ulaşım Konforu Artacak

Şehir içi ulaşımda önemli bir bağlantı noktası olan Ahır Dağı Caddesi’nde gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki trafik akışının daha düzenli hale gelmesi bekleniyor. Modern ve dayanıklı sıcak asfalt uygulaması sayesinde yolun uzun yıllar boyunca güvenli şekilde hizmet vermesi amaçlanıyor.