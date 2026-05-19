Kahramanmaraş’ta Yağış Alarmı Verildi

Kahramanmaraş’ta hava durumu yeniden alarm seviyesine çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre, kent genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle çarşamba günü etkisini artırması beklenen yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor. Yetkililer, olası risklere karşı vatandaşların hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Sel ve Su Baskını Riski Öne Çıkıyor

Beklenen kuvvetli yağışla birlikte Kahramanmaraş’ta en büyük riskin ani sel ve su baskınları olduğu belirtiliyor.

Kısa sürede etkili olabilecek yoğun yağış nedeniyle özellikle altyapı sorunu yaşanabilecek bölgelerde dikkatli olunması istenirken, dere yatakları ve su birikintisi oluşabilecek alanlardan uzak durulması çağrısı yapıldı.

Dolu ve Yıldırım Tehlikesi de Var

Meteorolojik tahminlerde yalnızca yağış değil, beraberinde gelebilecek diğer riskler de dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre kuvvetli sağanakla birlikte;

yıldırım düşmesi

yerel dolu yağışı

ani rüzgar etkisi

trafikte görüş kaybı

ulaşımda aksamalar

yaşanabilir.

Özellikle araç sürücülerinin yağış anında daha dikkatli hareket etmesi gerektiği ifade ediliyor.