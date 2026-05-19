Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karatutlu, Kahramanmaraş’ta çok büyük bir dönüşüm sürecinin devam ettiğini belirterek konut teslimleri, altyapı çalışmaları ve şehirleşme projelerinin planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü ifade etti. Vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen sorunların farkında olduklarını dile getiren Karatutlu, sahadan gelen taleplerin yakından takip edildiğini söyledi.

Programda sağlık alanındaki gelişmelere de değinen Karatutlu, deprem sonrası büyük bir sınav veren sağlık sisteminin yeniden güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yeni hastane projeleri, sağlık tesisleri ve uzman hekim ihtiyacına yönelik planlamalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Karatutlu, sağlık hizmetlerine erişimin daha da iyileştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Haber Ötesi’nin önemli başlıklarından biri de Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan ve Türkiye’yi yasa boğan saldırı oldu. TBMM’de kurulan araştırma komisyonunda görev alan Karatutlu, olayın tüm yönleriyle incelendiğini ifade ederek yalnızca yaşanan olayın nedenlerinin değil, benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması adına alınması gereken önlemlerin de değerlendirildiğini söyledi.

Okul güvenliği, önleyici tedbirler, psikososyal destek mekanizmaları ve eğitim kurumlarında güvenlik anlayışının yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çeken Karatutlu, özellikle travma yaşayan öğrenciler, aileler ve öğretmenler için destek süreçlerinin önemine vurgu yaptı.

Deprem travmasını henüz tam olarak atlatamayan Kahramanmaraş’ın böylesi acı bir olayla yeniden sarsıldığını ifade eden Karatutlu, toplumsal dayanışmanın bu süreçte büyük önem taşıdığını belirtti.

Programın kapanış bölümünde ise Kahramanmaraş’ın önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek yatırımları konuşuldu. Şehrin sağlık, eğitim ve şehirleşme alanlarında yeniden ayağa kalkması için yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirten Karatutlu, vatandaşların günlük yaşamına doğrudan dokunacak projelerin önümüzdeki süreçte daha görünür hale geleceğini ifade etti.

Aksu TV ekranlarında yayınlanan programda Kahramanmaraş’ın geleceğine dair önemli mesajlar veren Karatutlu, hem deprem sonrası toparlanma süreci hem de güvenli bir şehir inşası konusunda kararlılık vurgusu yaptı.