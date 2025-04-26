Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Meclisi, yeni dönemin ilk olağan toplantısını coşkulu bir katılımla gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen programa, önceki ve yeni dönem meclis üyelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de katıldı. Toplantı, gençlik politikaları adına atılacak yeni adımların ve şehrin geleceğine dair umut dolu mesajların verildiği bir buluşma niteliği taşıdı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından söz alan Başkan Fırat Görgel, önceki dönem Gençlik Meclisi Başkanı Abdulvahap Dertli ile meclis üyelerine bugüne kadar sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür ederek plaket takdim etti. Görgel, yeni dönem Gençlik Meclisi Başkanı Mert Kar ve meclis üyelerine ise başarı ve kolaylık temennilerinde bulundu. Toplantı kapsamında, Gençlik Meclisi Başkanlık Divanı ve İhtisas Komisyonları için üye seçimleri de gerçekleştirildi. Böylece yeni dönemin yol haritası da belirlenmiş oldu.

“Bir Şehir, Gençliği Kadar Güçlüdür”

Toplantıda konuşan Başkan Fırat Görgel, gençlikle birlikte aynı çatı altında buluşmanın sadece bir toplantı olmadığını, bir vizyonun paylaşılması anlamına geldiğini ifade etti. Görgel, “Bugün burada, Kahramanmaraş’ın en taze nefesi, en gür sesi ve en kıymetli sermayesiyle bir aradayız. Gençlerimizle aynı salonda buluşmak, aynı hayali paylaşmak, aynı şehri birlikte büyütmektir. Çünkü biz biliyoruz ki, bir şehir gençliği kadar güçlüdür; bir medeniyet, gençliği kadar geleceğe yürür” dedi.

“AK Parti Belediyeciliği, Gençlerle Büyür”

Konuşmasında AK Parti belediyeciliğinin temelinde insan odaklı bir yaklaşım bulunduğunu vurgulayan Başkan Görgel, bu anlayışın en güçlü temsilcilerinin gençler olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere olan inancı ve desteğini örnek gösteren Görgel, “Sayın Cumhurbaşkanımız, gençliği yalnızca geleceğin yöneticileri değil, bugünün karar vericileri olarak görmektedir. Bizler de bu vizyon doğrultusunda gençlerimizin fikirlerini ve projelerini karar mekanizmalarının tam merkezine taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Gençlik Meclisi, Bu Şehrin Hayal Gücüdür”

Gençlik Meclisi’nin sadece bir kurul değil, şehrin nabzını tutan bir yapı olduğunu belirten Görgel, gençlerin artık sadece dinleyen değil, söz söyleyen, yön veren bireyler olduğunun altını çizdi. “Bu şehirde gençlik artık sadece izleyen değil, geleceği şekillendiren bir güçtür. Sizlerle birlikte bu şehri sadece yönetmeye değil, inşa etmeye de geliyoruz” şeklinde konuştu.

Gençler İçin Yeni Projeler Yolda

Görgel, Kahramanmaraş’a gençlerin ilgisini ve ihtiyaçlarını merkezine alan yeni yatırımlar kazandıracaklarını belirtti. Yeni stadyum ve spor kompleksleri ile gençlerin enerjisinin sağlıklı alanlara yönlendirileceğini, her ilçeye yayılan spor sahaları ve yürüyüş yollarıyla aktif yaşamın destekleneceğini söyledi. Ayrıca gençlerin sosyal ve entelektüel yaşamına katkı sunacak bilgi merkezleri, kütüphaneler ve gençlik kafeleri hayata geçirilecek. Gençlik kafelerinin adlarının dahi gençler tarafından belirleneceğini ifade eden Görgel, bu mekânların birer fikir atölyesi ve sosyal buluşma alanı olarak hizmet vereceğini belirtti.

“Türkiye Yüzyılı, Gençlerin Yüzyılıdır”

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılıdır” sözlerini hatırlatan Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın bu yürüyüşte öncü bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. “Bir şehir, gençlerinin yürüdüğü kadar ileri gider. Bu nedenle biz, gençliği sadece geleceğimiz değil, bugünümüzün en büyük gücü olarak görüyoruz. Bu mecliste birlikte düşünecek, birlikte üretecek ve bu şehri gençliğin şehri haline getireceğiz” dedi.