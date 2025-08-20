Kahramanmaraş’ta spor heyecanı yeniden zirveye taşınıyor. Akedaş İstiklalspor, şampiyonlukla tamamladığı başarılı sezonun ardından 2025–2026 futbol sezonuna güçlü adımlarla hazırlanıyor. 19 Ağustos 2025’te düzenlenen basın toplantısında, kulübün yeni sezona dair hedefleri, projeleri ve sponsorluk anlaşmaları kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantıya katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kentin spor vizyonuna ilişkin önemli mesajlar verdi. Görgel, şehrin altyapı ve üstyapı yatırımlarının aralıksız devam ettiğini belirterek, “Geçtiğimiz yılın zorluklarını geride bırakıyoruz. Spor tesisleri ve alanlarıyla şehrimizi daha güçlü bir konuma taşıyoruz. İstiklalspor başta olmak üzere tüm spor kulüplerimize desteğimiz sürecek” dedi.

Yeni sezon öncesi yapılan bu açıklamalar, hem taraftarlarda hem de şehirdeki sporseverlerde büyük heyecan oluşturdu.