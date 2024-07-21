Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümü vesilesiyle KKTC’de düzenlenen programa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de katıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik eden kafileyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gitti. Türkiye ve KKTC devlet erkânı ve vatandaşların katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlanan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreni sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Yavru vatanımızın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı tebrik ediyoruz. Bu vesileyle Kıbrıs şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi saygı ve dua ile anıyoruz” ifadelerini kullandı.