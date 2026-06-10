Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, çeşitli program ve ziyaretlere katılmak üzere şehre gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i Büyükşehir Belediyesinde ağırladı.

Programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ile ilçe belediye başkanları da katıldı.

Ziyarette, Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, başta ulaşım, altyapı, üstyapı, sosyal donatılar ve çevre yatırımları olmak üzere şehir genelinde devam eden projeler hakkında Bakan Güler’e bilgi aktardı.

Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından devletin tüm kurumlarıyla sahada güçlü bir koordinasyon içerisinde çalıştığını belirten Başkan Görgel, kalıcı konut ve iş yerlerinin inşasıyla birlikte şehir merkezinde ve ilçelerde yürütülen dönüşüm çalışmalarının hızla devam ettiğini ifade etti. Görüşmede ayrıca Kahramanmaraş’ın geleceğine yön verecek yatırımlar, şehir ekonomisinin canlandırılmasına yönelik çalışmalar ve kamu kurumları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi konuları da ele alındı.