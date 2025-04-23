Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında kurulan alanda çocuklarla bir araya gelen Başkan Görgel, çeşitli aktivitelere katılarak miniklerin bayram coşkusuna ortak oldu. Şenlik alanında çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Görgel, etkinliği takip eden ailelerle de sohbet etti.

Gün boyu süren etkinliklerde çocuklar; oyun parkurları, sahne gösterileri, atölye çalışmaları ve eğlenceli yarışmalarla keyifli anlar yaşadı.

Başkan Görgel, çocukların neşesi ve enerjisinin kendilerine moral olduğunu belirterek şunları söyledi,

“Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin açılışının 105. yıl dönümünü kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan etti. Bizler de bu kıymetli günü yavrularımızla birlikte dolu dolu kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın gözlerindeki sevinç ve neşe, bizlere büyük bir güç veriyor” dedi

“Çocuk ve Gençlerimize Yönelik Bir Dizi Proje Hayata Geçiriyoruz”

Başkan Görgel, çocuklara yönelik yürütülen ve planlanan projelere de değindi. Çocukların daha iyi şartlarda büyüyebilmesi için önemli adımlar attıklarını ifade eden Görgel, “Geleceğimizin teminatı yavrularımız için şehrimizi daha yaşanabilir ve konforlu hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda, çocuk kütüphaneleri ve kreş projelerimiz var. Ayrıca, çocuklarımızın spor yaparak kaliteli zaman geçirebilecekleri yeşil alanlar ve oyun parkları oluşturuyoruz. Okullarımıza yeni spor alanları kazandırıyoruz. Şehrimize kazandıracağımız Spor Vadisi projesiyle de yüzme havuzları, futbol ve voleybol sahaları gibi çeşitli spor tesisleri inşa ederek özellikle gençlerimize yönelik spor alanlarımızın sayısını artıracağız” dedi.