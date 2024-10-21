Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir genelindeki ihtiyaçları belirlemek ve yatırımları planlamak amacıyla muhtarlarla buluşmaya devam ediyor. Son olarak Dulkadiroğlu ilçesindeki muhtarları, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam ve Büyükşehir Belediyesi ile KASKİ bürokratlarının da katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda misafir etti.

Başkan Görgel, programda mahallelerin ihtiyaçlarını dinleyerek mevcut ve planlanan yatırımlar hakkında muhtarlarla istişarelerde bulundu. Görgel, “Şehir genelinde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Muhtarlarımızla şeffaf ve güçlü bir iletişim kurarak mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için sahadayız. İletişimimizi güçlendirerek sürdüreceğiz” dedi.

Muhtarların talep ve önerilerinin değerlendirildiği programda, yatırımların hızla hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atılacağı belirtildi.