Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla şehir merkezinde oluşturulan bekleme ve ikram noktalarını ziyaret etti. KSÜ Avşar Kampüsü ile Dulkadiroğlu Hacı Bektaşi Veli Caddesi’nde kurulan alanlarda öğrenci ve velilerle bir araya gelen Başkan Görgel, sınav heyecanına ortak oldu. Sınava giren öğrenciler ve dışarıda bekleyen ailelerle sohbet eden Başkan Görgel, üniversite yolundaki gençlere başarı dileklerini iletti. Vatandaşların büyük ilgisiyle karşılaşan Başkan Fırat Görgel, özellikle velilerden yoğun teşekkür aldı. Öğrenciler ve aileler, böylesi önemli bir günde yanlarında yer alan Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Görgel’e teşekkür ederek memnuniyetlerini ifade etti.

“Gençlerimizin Yanında Olmayı Sürdüreceğiz”

Ziyaretlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin ve eğitimin yanında yer alıyoruz. Bu anlayışla, YKS’ye giren öğrencilerimiz ve onları yalnız bırakmayan aileleri için ilçelerimizde çeşitli bekleme ve ikram noktaları oluşturduk. KSÜ Avşar Kampüsü ve Dulkadiroğlu Hacı Bektaşi Veli Caddesi gibi yoğun sınav merkezlerinde kurduğumuz alanlarda vatandaşlarımızın yanında olduk. Öğrencilerimizin geleceği adına büyük önem taşıyan bu sınav sürecinde, onlara moral vermek, ailelerin ise biraz olsun rahat etmesini sağlamak istedik. Tüm öğrencilerimize sınavlarında ve akademik hayatlarında üstün başarılar diliyorum. Bizler her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” cümlelerini kaydetti.