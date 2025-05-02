Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir genelindeki hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla muhtarlarla istişarelerini sürdürüyor.

Başkan Görgel son olarak, Onikişubat’ın batı mahallelerinde görev yapan muhtarlarla Şairler Tepesi’nde düzenlenen “Muhtarlar Buluşması” programında bir araya geldi.

Toplantıya Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve KASKİ Genel Müdürü Necati Çalık da katıldı.

Program kapsamında mahalle muhtarları, bölgelerinde karşılaştıkları sorunları ve vatandaşların taleplerini doğrudan yetkililere iletme fırsatı buldu.

Mahallelerdeki ihtiyaçların tespiti ve çözümü konusunda muhtarların önemli bir rol üstlendiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, toplantıda yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

“Muhtarlarımızla iyi iletişime çok önem veriyor ve sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunmaya gayret ediyoruz. Çünkü muhtarlarımız, vatandaşlarımızla aramızdaki en önemli köprü. Bundan sonra da istişarelerimiz devam edecek. Mahallelerimizin sorunlarını muhtarlarımızdan dinleyerek hızlı bir şekilde çözüm üretme gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Muhtarların sahadaki gözlemlerinin belediye hizmetlerinin yönlendirilmesinde büyük katkı sağladığını vurgulayan Başkan Görgel, toplantı boyunca iletilen talepleri tek tek not aldı.

Büyükşehir Belediyesi ve KASKİ ekiplerinin, iletilen sorunlara yönelik olarak yerinde incelemeler yapacağı ve hızlı çözüm planları oluşturacağı belirtildi.

Toplantı sonunda muhtarlar da Başkan Görgel’e istişare kültürüne verdiği önem ve sorunların çözümüne yönelik gösterdiği duyarlılık dolayısıyla teşekkür etti.