Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Başkan Fırat Görgel, “Milletimizin bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak ve kahraman gazilerimize hak ettikleri desteği vermek bizlerin en büyük sorumluluklarından bir tanesi. Büyükşehir Belediyesi olarak, şehit ailelerimize ve gazilerimize yönelik hizmetlerimizi sürekli geliştiriyor ve yanlarında oluyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli ve dernek üyelerini Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda ağırladı. Ziyaret boyunca misafirleriyle yakından ilgilenen Başkan Görgel, Türkiye’nin bağımsızlığı ve güvenliği için canını feda eden şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın ve gazilerin hak ettikleri değeri görmelerini sağlamanın en önemli görevlerinden biri olduğunu ifade etti. Görgel, şehit aileleri ve gazilere yönelik hizmetlerin sürekli geliştirileceğini ve her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Dernek Başkanı Mehmet Ali Küpeli ise misafirperverliği ve destekleri için Başkan Fırat Görgel’e teşekkürlerini iletti.

“Şehitlerimizin Emaneti ve Gazilerimizin Yanındayız”

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bugün şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizi Büyükşehir Belediyemizde ağırlamanın onurunu yaşadık. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle bir araya gelmek, onların görüş ve taleplerini dinlemek bizler için her zaman öncelikli. Milletimizin bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak ve kahraman gazilerimize hak ettikleri desteği vermek bizlerin en büyük sorumluluklarından bir tanesi. Büyükşehir Belediyesi olarak, şehit ailelerimize ve gazilerimize yönelik hizmetlerimizi sürekli geliştiriyor ve yanlarında oluyoruz. Bu vesileyle, bu toprakları bizlere vatan kılmak için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler, onların emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.