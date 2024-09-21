Şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin yerleşim yerlerinin ulaşım standardını artırmak için yatırımlarını artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da da asfalt atağını kesintisiz sürdürüyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce Elbistan’da Söğütlü, Çilingir ve Gürbüz Turak caddelerinde asfalt yenileme uygulamalarına başlandı. Deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan arterlerde kazıma ve zemin hazırlıklarının ardından sıcak asfalt serimine geçildi. Arterlerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ekiplerden bilgiler aldı.

Saha incelemelerinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Fırat Görgel, şunları söyledi.

“Elbistan’ımızda Gürbüz Turak, Söğütlü ve Çilingir caddelerimizde asfalt çalışmalarımıza başladık. Hemşehrilerimizin bu yolların yenilenmesi noktasında talepleri olmuştu. Ekiplerimiz de çalışmalara başladı. Toplam 4 kilometrelik bir çalışma planlamıştık ancak yerinde incelemelerde bulunduğumuzda çalışmamızı 8 kilometreye çıkardık. Alembey Yolu ve Akbaş Caddemizi de çalışma alanlarımıza ekledik. Yaklaşık 55 Milyon TL’lik bir yatırım. Hemşehrilerimizin memnuniyeti bizim öncelikli hedefimiz. İlçemizin her bir noktasında hizmetlerimize devam edeceğiz. Elbistanlı hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.