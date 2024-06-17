Kahramanmaraş Valiliği tarafından organize edilen ve geleneksel hale gelen Kurban Bayramı bayramlaşma töreni, bu yıl da Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Kahramanmaraşlılar, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel bayramlaşma töreninde bir araya gelerek, Kurban Bayramı’nın manevi atmosferini birlikte paylaştı.

Bayramlaşma törenine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de katılım sağlayarak herkesin bayramını tebrik etti.

Ayrıca Başkan Görgel burada yaptığı açıklamada artık Kahramanmaraş’ın toparlanmaya başladığını söyleyerek hep birlikte yeniden ayağa kalkılacağına dikkat çekti.

Bayramın getirdiği sevgi, kardeşlik ve paylaşma ruhu, törene katılan herkesin yüzlerinde tebessümle yankı buldu.