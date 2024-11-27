Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Vali Mükerrem Ünlüer ile birlikte, rezerv alan içerisinde yer alan Derepazarı’nı ziyaret etti. Başkan Görgel ve Vali Ünlüer, ziyarette Derepazarı esnafıyla bir araya gelerek bölgedeki ticari faaliyetler ve yerel ekonomi hakkında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyarette; rezerv alan içerisindeki güncel durum, Piazza AVM yanında esnaflar için kurulan yeni geçici çarşı ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan Derepazarı Esnaf İndirim Günleri gibi projelere ilişkin istişarelerde bulunuldu. Başkan Görgel ve Vali Ünlüer, esnafların sorularını da yanıtlayarak, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik tarafından hayata geçirilmesi planlanan yeni projeler hakkında bilgi verdi. Derepazarı esnafı ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Görgel ve Vali Ünlüer’e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“Birlikte Aşamayacağımız Hiçbir Engel Yok”

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Sayın Valimiz ile birlikte Derepazarı’ndaki esnaf kardeşlerimizi ziyaret ederek onlarla bir araya geldik. Bu bölge, Kahramanmaraş ekonomisinin önemli yapı taşlarından biri. Amacımız, esnafımızın sorunlarına çözüm üretmek ve bu bölgeyi daha da cazip hale getirmek. Piazza AVM yanında esnafımız için oluşturduğumuz yeni geçici çarşı, bu hedef doğrultusunda atılmış önemli bir adım. Ayrıca başlattığımız Derepazarı Esnaf İndirim Günleri ile hem vatandaşlarımızın bütçelerine katkı sağlamayı hem de esnafımıza destek olmayı amaçlıyoruz. Bugün, esnafımızın taleplerini yerinde dinleyerek, bu talepleri karşılamak için atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Birlikte hareket ettiğimizde aşamayacağımız hiçbir engel yok. Kahramanmaraş’ımızın her bir köşesine hizmet götürmeye, vatandaşlarımızla birlikte şehrimizi daha ileri taşımaya devam edeceğiz” cümlelerini kaydetti.