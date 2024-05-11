AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığının ev sahipliğinde AK Parti 65. Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’nın katılımıyla depremde evlatlarını kaybeden annelerle kahvaltı programı düzenlendi.
Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yaşanan depremin bıraktığı büyük acıya dikkat çekti.
Başkan Görgel evlatlarını depremde kaybeden tüm annelerin acılarını paylaştıklarını dile getirerek her zaman yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi.
Kaynak: Taha Hayri Bağbudar