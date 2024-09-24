Kahramanmaraş Barosu'nda 6 yıl boyunca başkanlık görevini başarılı bir şekilde yürüten Av. Muhammed Burak Gül, AK Parti Genel Merkezi tarafından Kahramanmaraş İl Başkanlığı görevine atanmış ve bu görevi devralmıştı.

Başkan Gül, göreve gelir gelmez titizlikle üzerinde çalıştığı yeni yönetim kurulu listesini tamamlayarak, AK Parti Genel Merkezi'nin onayını aldı. Ardından bu liste, şehrin kamuoyuna açıklandı.

Yeni yönetim kurulunun açıklanmasıyla birlikte hem partililerde hem de Kahramanmaraş genelinde olumlu tepkiler ortaya çıktı.

Av. Burak Gül’ün hazırladığı listede, tecrübeli isimlerin yanı sıra genç, dinamik ve çalışkan isimlerin yer alması dikkat çekti.

Yaklaşık 40 kişilik eski yönetim kadrosunda değişikliğe gidilirken, yeni yönetim daha taze bir enerjiyle, partinin Kahramanmaraş'taki etkinliğini ve gücünü artırmayı hedefliyor.

Başkan Gül, bu yeni yönetimi oluştururken, Kahramanmaraş’ın ihtiyaçlarını gözeterek hem deneyimli hem de enerjisi yüksek kişileri bir araya getirdi.

Tecrübeli isimlerin bilgi ve birikimleri, genç üyelerin dinamizmi ile birleşerek AK Parti Kahramanmaraş teşkilatının gücüne güç katmayı amaçlıyor. Kahramanmaraş kamuoyu da bu değişiklikleri olumlu karşılayarak, partinin daha dinamik bir yapıya kavuştuğunu belirtiyor.

Yeni yönetim kurulu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Burak Gül, şehrin geleceği ve partinin daha da güçlenmesi adına tüm kadrolarla el ele çalışacaklarını vurguladı.

Başkan Gül, “Yönetim kurulumuzu büyük bir titizlikle oluşturduk ve Genel Merkezimizin onayı ile kamuoyuna sunduk. Bu ekip, Kahramanmaraş’ı daha güçlü, daha refah bir şehir haline getirmek için büyük bir özveri ile çalışacak. Hep birlikte partimizi Kahramanmaraş’ta daha etkin hale getireceğiz ve şehrimize en iyi hizmetleri sunacağız. Yeni yönetim kurulumuz şehrimize ve partimize hayırlı olsun,” dedi.

Başkan Gül’ün bu açıklaması, parti tabanında ve şehrin genelinde büyük bir heyecan yarattı. Parti içinde birlik ve beraberliği artırmayı hedefleyen yeni yönetimin, Kahramanmaraş için önemli projelere imza atacağına inanılıyor.

Yeni yönetim kurulu, önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeler ve yapacağı çalışmalar için stratejik planlamalar yapmaya başladı.

AK Parti’nin Kahramanmaraş’taki etkinliğini artırmak, yerel hizmetleri geliştirmek ve vatandaşların beklentilerini karşılamak amacıyla yönetim kurulu üyeleri, şehrin sorunlarına çözüm üretmek için detaylı çalışmalar yürütüyor.

Yeni projeler arasında, şehrin altyapı sorunlarının çözülmesi, gençlere yönelik istihdam olanaklarının artırılması, eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve sosyal projeler ile Kahramanmaraş halkının refahını artırmaya yönelik adımlar bulunuyor. Başkan Gül’ün liderliğinde hazırlanan bu projelerin, şehrin genelindeki kalkınma hızına önemli bir katkı sunması bekleniyor.

Yeni yönetim kurulunun açıklanması ile birlikte Kahramanmaraş genelinde sosyal medya platformlarında pek çok vatandaş, memnuniyetini dile getirdi. Vatandaşlar, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'na Av. Burak Gül'ün getirilmesinin doğru ve yerinde bir karar olduğunu ifade ederken, Onikişubat İlçe Başkanlığı'na Safa Kekeç, Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığı'na Ali Çam’ın atanmasını da isabetli bulduklarını belirttiler.

Vatandaşlar, yönetim kurulu ve ilerleyen günlerde açıklanacak olan A takımının, şehrin inşasında ve gelişiminde önemli rol oynayacağına inandıklarını vurgularken, yeni yönetimden özverili ve gayretli çalışmalar beklediklerini dile getirdiler.

AK Parti Kahramanmaraş İl Yönetim Kurulu'nun geniş katılımlı bir toplantı ile kamuoyuna tanıtılması ve resmi olarak göreve başlaması bekleniyor. Bu toplantıda, il yönetim kurulunun yanı sıra Başkan Gül’ün A takımını oluşturacak isimlerin de açıklanması planlanıyor. Görev dağılımının ardından, yeni yönetim projelerini hayata geçirmek için hızla çalışmalara başlayacak.

Bu yeni yönetimin, AK Parti'nin Kahramanmaraş'taki güçlü tabanını daha da genişleteceği ve şehrin kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına olan inanç büyük. Şehirdeki siyasi gözlemciler, Başkan Gül ve ekibinin bu yeni dönemde başarılı olacağına kesin gözüyle bakıyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu