Ramazan ayı boyunca şehir merkezi ve ilçelerde düzenlediği iftar programlarıyla binlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, “İlçemde İftar Var” programı kapsamında son olarak Dulkadiroğlu’nda gönülleri bir araya getirdi.

Namık Kemal Mahallesi’nde gerçekleştirilen programda yüzlerce ilçe sakini aynı sofrada buluşurken, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletileriyle Ramazan’ın manevi iklimi vatandaşlara yaşatıldı.

Vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşarak iftar yapan AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, masaları tek tek gezerek katılımcılarla sohbet etti.

Program sonunda Aksu Haber’e konuşan AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül Onikişubat halkıyla buluşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek şunları söyledi.