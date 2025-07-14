“41 Yıllık Terör Belası Sona Erme Sürecinde”

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği mesajları hatırlatan Başkan M. Burak Gül, 3 Kasım 2002’den bu yana terörle mücadelede kararlı bir duruş sergilendiğini belirterek şunları aktardı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, 41 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Bu, sadece bir güvenlik operasyonu değil, aynı zamanda demokrasinin, kardeşliğin ve hukukun güçlendirilmesi sürecidir. Devletimiz, terörün beslendiği bataklığı kurutmak için tarihi adımlar atmıştır.”

“Birlikte Yaşamın Hukukunu Yerine Getirdik”

Başkan Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında altını çizdiği "birlikte yaşam hukuku" ve "sessiz devrim" vurgularına da dikkat çekerek, Türkiye'nin artık farklılıklarıyla daha güçlü olduğunu belirtti:

“Kürt kardeşlerimizle, Alevi vatandaşlarımızla, bu ülkenin her bireyiyle konuşarak, diyalogla, kardeşlikle bu yolu yürüyoruz. Terörsüz bir Türkiye için ne gerekiyorsa yapılıyor ve yapılmaya devam edecek.”

“Türkiye Cumhuriyeti Hepimizin Ortak Yuvasıdır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “86 milyon biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz” sözlerine atıfta bulunan Başkan Gül, Türkiye'nin her kesimiyle ortak değerlerde buluştuğunu belirtti:

“Farklılıklarımıza rağmen birlikte Türkiye’yiz. Bu anlayışla yürütülen Terörsüz Türkiye Projesi, bir müzakerenin değil; kararlılığın, güvenin ve kardeşliğin ürünüdür.”

15 Temmuz’a Özel Program: “Kardeşliğin Takipçisiyiz”

Önümüzdeki hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere de değinen Başkan Gül, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde yine meydanlarda olacaklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“O gece nasıl millet olarak bir ve beraber olduysak, yine aynı ruhla sokaklarda olacağız. Ev ve iş yerlerini ziyaret edecek, milletimizle şanlı bayrağımızı paylaşacağız. Kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu bir kez daha göstereceğiz.”

“Basın Mensuplarını Süreci Yakından Takip Etmeye Davet Ediyoruz”

Başkan Gül, açıklamasının sonunda basın mensuplarını haftalık programları takip etmeye ve kamuoyunu bilgilendirmeye davet etti.