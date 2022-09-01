Programa Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, parti mensupları ve vatandaşlar katılım sağladı.

Milletvekili Özdemir ve beraberindekiler daha sonra Barbaros mahalle parkında bulunan vatandaşlarla hasbihal etti.

Ak Parti Barbaros Mahalle Başkanı Niyazi Güneş, yemek programına katılan herkese teşekkür etti.

Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, saha çalışmalarımız aralıksız devam ediyor dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de birlik beraberlik mesajı verdi.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise esnaf ve vatandaşlarımızla vakit geçirmek bizleri mutlu ediyor ifadelerini kullandı.