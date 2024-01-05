Güngör, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Başkan Güngör, "Deprem: Umut" kategorisin Evrim Aydın'ın "Aralıksız çalışma", "Gazze: Kanıt" seçkisinden Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" fotoğrafını oyladı.

"Çevre ve Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar arasında" fotoğrafını seçen Güngör, "Haber" kategorisinde Murat Kula'nın "Filistin'e destek", "Spor" kategorisinde ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" fotoğrafları tercih etti.

Başkan Güngör, 2023 yılında 11 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremi yaşadıklarını belirterek, "2023 yılında zor günler geçirdik ve ülke olarak çok acı olaylara şahitlik ettik. İfadelerini kullandı.

