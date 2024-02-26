Başkan Güngör; “600 Milyon TL’lik Dere Islahı Projesi Tekir’e Hayırlı Olsun”

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Tekir’i ziyaret eden Başkan Güngör, “Tekir Çayı, Boğazkavak ve Kandil Deresi ile Kurudere’nin ıslahı için hayata geçirilecek projenin ihalesinin yapıldığı haberini hemşehrilerimizle paylaştık. 600 Milyon TL’lik bu projeyle bölge sel ve taşkınlardan korunacak inşallah. Hayırlı olsun” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi’ni ziyaret etti. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş ve teşkilat mensuplarının da yer aldığı ziyarette mahalle sakinleriyle bir araya gelen heyet; Tekir Çayı, Boğazkavak ve Kandil Deresi ile Kurudere’nin ıslahı için 600 Milyon TL’lik projenin ihalesinin yapıldığı müjdesini verdi. Bölgeyi sel ve taşkınlardan koruyacak projenin ihale haberi vatandaşlar tarafından büyük bir sevinçle karşılandı.

Hemşehrilerimize Hayırlı Olsun

Dere ıslahı projesinin hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Önceki dönem Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci, Milletvekillerimiz, il başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Fırat Görgel ve teşkilatımızla birlikte Tekir’de hemşehrilerimizle bir araya geldik. Tekir Çayı, Boğazkavak ve Kandil Deresi ile Kurudere’nin ıslahı için hayata geçirilecek projenin ihalesinin yapıldığı haberini hemşehrilerimizle paylaştık. 600 Milyon TL’lik bu projeyle bölge sel ve taşkınlardan korunacak inşallah. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.