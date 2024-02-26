Nurhak ve Elbistan Seçim Ofisinin açılışına katılan Başkan Güngör, “Hemşehrilerimizin ittifakımıza göstermiş olduğu teveccüh bizleri son derece memnun ediyor. İnşallah 31 Mart’ta hem Büyükşehir Belediyesinde hem de ilçe belediyelerimizde en yüksek oy oranına ulaşacağız” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Nurhak ve Elbistan’da Cumhur İttifakı Seçim Ofisinin açılışına katıldı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal, Mevlüt Kurt ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Doğan, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, ilçe belediye başkan adayları ve ilçe teşkilatlarının da yer aldığı programda, Nurhak ve Elbistan seçim ofislerinin açılışı gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen açılışların ardından önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Başkan Hayrettin Güngör ve beraberindeki heyet, ilçelerde esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

31 Mart’ta İttifakımıza Desteğimizi Sürdüreceğiz

Nurhak ve Elbistan programlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Andırın, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerimizin ardından Nurhak ve Elbistan’da da seçim ofislerimizin açılışını yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. Hemşehrilerimizin ittifakımıza göstermiş olduğu teveccüh bizleri son derece memnun ediyor. İnşallah 31 Mart’ta hem Büyükşehir Belediyesinde hem de ilçe belediyelerimizde Cumhur İttifakı olarak en yüksek oy oranına ulaşacağız. Dua ve destekleri için tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Seçim ofislerimiz ilçelerimize hayırlı olsun” cümlelerini kaydetti.