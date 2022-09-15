Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, taahhüt edilen sürede tamamlanarak bugün trafiğe açılacak Kanlıdere’nin yeni köprüsünde incelemelerde bulundu. Bölgede esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Hayrettin Güngör, yeni yatırımın hayırlı olmasını diledi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “35 Milyon TL’lik yatırımla Kanlıdere’ye kazandırdığımız yeni köprümüzde incelemelerde bulunduk. Temel atma törenimizde söz verdiğimiz gibi bu projemizi de 89 günlük sürede tamamladık ve bugün de trafiğe açıyoruz. Bölgede hemşehrilerimizle de bir araya geldik. 89 gün gibi kısa bir sürede Kanlıdere’ye kazandırdığımız yeni köprüye ilişkin görüşlerini aldık. Hamdolsun çok olumlu geri dönüşler oldu. İnşallah bugün saat 15.00’da açılış programımızı gerçekleştireceğiz. Kahramanmaraş’ımıza hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.