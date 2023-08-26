Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında gittiği Ankara’da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’na katıldı.

ATO Congresium’da düzenlenen programda partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla 22 yıl önce çıktığımız kutlu yolda, bir kilometre taşını daha bugün geride bırakıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha kuruluşundan itibaren AK Parti kademelerinde görev almış, AK Parti’ye gönül vermiş, AK Parti davasını savunmuş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında AK Parti’nin başarısı için tam 22 senedir dua eden ve ter döken herkesten Allah razı olsun diyorum. Partimiz çatısı altında Türkiye’ye ve Türk milletine hizmet eden yol ve dava arkadaşlarımın her birine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Tüm Dava Arkadaşlarımıza Teşekkür Ediyoruz

AK Parti’nin kuruluşunun 22. yıl dönümünü kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen partimizin 22. Kuruluş Yıl Dönümü programına katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın hitaplarını dinledik. Partimizin kuruluşunun 22’nci yıl dönümünü kutluyor; partimizin tüm kademelerinde görev almış, Sayın Genel Başkanımızın liderliğinde bu davaya gönül vermiş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.