

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin yeni gözde turizm alanlarından birisi olmaya hazırlanan Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nde düzenlenen programda; Peyzaj Mimarları, İnşaat Mühendisleri, Mimarlar, Jeoloji Mühendisleri ve Çevre Mühendisleri Odası il temsilcileri, yönetimleri ve üyeleriyle bir araya geldi. Yapımında sona gelinen Ali Kayası Cam Teras ve Turizm Tesisleri’nde katılımcılarla incelemelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör programda; yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan turizm yatırımları, alt ve üstyapı yatırımları, zemin etüt çalışmaları ve kentsel tasarım projesi gibi pek çok konuya ilişkin oda temsilcileri ve üyelerine bilgiler aktardı.

Önemli Ziyaretçi Potansiyeline Sahip Bir Mekân

Ali Kayası’nda hayata geçirilen Cam Teras ve Turizm Tesisleri’ne ilişkin katılımcılara bilgiler aktaran Başkan Hayrettin Güngör, “Güçlü hikâyesi ve tarihiyle şehrimizin en önemli doğal güzelliklerinden Ali Kayası’na 3 yıl önce çalışma arkadaşlarımızla bir ziyaret gerçekleştirdik ve bu mekânı turizme kazandırmak için projemizi hazırladık, çalışmalara başladık. Projemizin ilk etabında sona geldik. Kahramanmaraş’ımızın doğal güzelliklerine yakışır, önemli bir ziyaretçi potansiyeline sahip bir mekân olacağını tahmin ediyoruz. Projenin ilk etabında buraya restoran, ahşap yürüyüş alanları, cam teras ve otopark kazandırıyoruz. Ayrıca buraya ulaşım için standardı oldukça yüksek bağlantı yolu oluşturduk. Devamındaki etaplarda ise; buradaki iki kaya arasına bir köprü inşa edeceğiz, Menzelet Barajı’ndan buraya tekneyle bağlantı sağlayacağız. Yine bölgede doğaseverler için kamp alanları oluşturacağız” diye konuştu.

Çok Büyük Tarihi ve Doğal Güzelliklere Sahibiz

Hayata geçirilen ve planlanan turizm yatırımlarından bahseden Başkan Güngör, “Kahramanmaraş’ımız; tarihi ve doğal miras olarak çok büyük zenginliklere sahip. Daha önce Seyir Terası olarak bilinen mekânı Büyükşehir Belediyesi olarak devraldık ve baştan uca yeniledik. Burada bir de isim değişikliğine giderek mekânın ismini Şairler Tepesi olarak belirledik. Çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık, küçük eksiklikler kaldı. Şu an şehrimizin en çok ziyaretçi alan mekânlarından birisi. Çamlıca Restoran ve Sosyal Tesis’te de çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Çamların arasında çok nezih bir alan oluyor. Kahramanmaraş’ımızın en marka alanlarından birisi Pınarbaşı. Bu alana da son derece nezih bir yeme içme alanı ve sosyal tesis inşa edeceğiz” cümlelerini kaydetti.

Tarihi Mekânlarımızı Turizme Kazandırıyoruz

Tarihi mekânların restore edilerek turizm kazandırılması noktasında yürütülen projelere de değinen Başkan Güngör, “Tarihi yapılarımızı restore ederek turizme kazandırıyoruz. Kadıoğlu Konağı ve Hayrigül 1 – 2 evini restore ediyoruz. Bahtiyar Yokuşu’nda bulunan Kocabaş Konağı’nın restorasyonu için de ihalemizi gerçekleştirmiştik ancak deprem dolayısıyla aksamaya uğradı. İnşallah burada da süreçler devam edecek. Depremde hasar gören Tarihi Kalemizin restorasyonu için projemizi hazırladık, uygulaması başlamak üzere. İnşallah Kalemizi de kısa süre içerisinde tekrar hizmete açacağız. Bu projelerle tarihi yapılarımızı restore ederek turizme kazandırmayı ve Kahramanmaraş’ımızın ziyaretçi potansiyelini artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Doğal Güzelliklerimizin Katma Değerini Artırıyoruz

Şehrin doğal güzelliklerinin turizme kazandırılması noktasında gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlara değinen Güngör, “Ilıca, şehrimizin marka alanlarından birisi. Ilıca’nın katma değerini ve turizm potansiyelini artırmak için projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bölgeye ulaşım sağlayan arterin sorumluluk alanımızdaki kısmını yeniledik. Diğer kısımların yenilenmesi için de Karayolları ile görüşme halindeyiz. Burada konaklama alanlarını artırmak için otel ve kongre merkezi projemiz var. Yine sokak sağlıklaştırması noktasında gayret ediyoruz. Yeşilgöz’de ilk etap çalışmalarımızı tamamladık, ikinci etap devam ediyor. Buraya ulaşım sağlayan yolumuzu da yeniledik. Döngel’in tahsisinde son aşamaya geldik. Fırnız’ın da tahsisinde süreçler devam ediyor” diye konuştu.

Altyapımızı En Az 100 Yıl Hizmet Edecek Şekilde Yeniliyoruz

Depremde hasar alan altyapının yenilenmesi noktasında yoğun gayret gösterildiğini belirten Güngör, “Zaten eski olan altyapı hatlarımız depremde çok daha fazla hasar aldı. Hasar alan bu hatlarımızı yenilememiz için 15 Milyar TL’lik bir kaynak hâsıl oldu. Deprem öncesinde her bir ilçemizde altyapı hatlarımızı yenilemek için projelerimizi peyderpey uygulamaya başlamıştık. Deprem sonrasında da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mız ve İller Bankası ile bu noktada yoğun gayret gösteriyoruz. Tüm ilçelerimizin altyapısını yenilemek için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Altyapımızı en az 100 yıl boyunca şehrimize hizmet verecek şekilde yenileyeceğiz” diye konuştu.

Bakanlığımızla Yüksek Bir Koordinasyon Halindeyiz

Zemin etüt çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Zemin etüdü çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu noktada Bakanlığımıza destekte bulunuyoruz. Bu süreci hızlandırma noktasında üst düzeyde bir koordinasyon halindeyiz. İlk etüt çalışmalarının ardından özellikle Trabzon Caddesi, Azerbaycan Bulvarı ve civarında zemin etütleri tekrar yapılarak burada yapılaşma yapılabileceği kararlaştırıldı. Zemin etüdü netleşen alanlarda hızlı bir çalışma yapılıyor. Bakanlığımız tarafından şehir merkezimizde başlatılan Kentsel Tasarım Projemiz etaplar halinde sürüyor. Azerbaycan Devleti tarafından bin bağımsız bölümden oluşan Azerbaycan Mahallesi’nin de inşası devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Şehrimizin Tanıtımı İçin Çok Değerli Bir Proje

Peyzaj Mimarları Odası Kahramanmaraş Temsilcisi Dilay Zulkadiroğlu, "Bu gibi projeler şehrimizin tanıtımı için çok önemli. Yapılan her proje kentimizin katma değerine fayda sağlıyor ve özellikle doğal güzelliklerimizi daha iyi tanıtmak, şehre gelen insanlara yeni yerler sunmak için bu proje de çok kıymetli. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İnsanların Moral Bulabileceği Bir Mekân

Ali Kayası Cam Teras’ın Kahramanmaraş’ın tanıtımı için çok değerli olduğunu belirten Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, "Ali Kayası Cam Terası, şehrimizin tanıtımı için çok farklı, güzel bir tesis olmuş. Daha önceleri insanların yürüyerek geldiği Ali Kayası'na artık araçlarıyla rahat bir şekilde gelebileceği tesis yapıldı. İnsanların yemek yiyebileceği, kamp kurup zamanlarını değerlendirebileceği, muhteşem doğa manzarasında yürüyüş yapabileceği ve ailesiyle vakit geçirebileceği bir alan. Şehirde devam eden çalışmaların hızlı bir şekilde sürdürülmesinin yanı sıra bu tür tesisler yapılarak insanlarımıza moral olabilecek alanların yapımının da devam etmesi en büyük temennimiz" dedi.

Ali Kayası Önemli Bir Turizm Merkezine Dönüştürüldü

Ali Kayası Cam Teras’ı şehre kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür eden İnşaat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Temsilcisi Ökkeş Buğra Dalkıran, "Şehrimizde bu tür tesisler yaparak turizme kazandıran Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bölgede bir ilki gerçekleştirerek güzel bir cam terası kazandırılmış. Tarihsel geçmişi çok değerli olan Ali Kayası, önemli bir turizm merkezine çevrildi" cümlelerini kaydetti.

Bölgenin En Güzel Tesislerinden

Jeoloji Mühendisleri Kahramanmaraş İl Temsilcisi Volkan Dalyan, "Manzarası ve tesisleriyle gerçekten takdir edilmesi gereken bir yer. Emeği geçenlerin ellerine sağlık. Başkanımız Hayrettin Güngör'ün yoğun gayretleriyle yapımı tamamlandığı için de kendisine çok teşekkür ediyorum. Bölgenin en güzel tesislerinden birisini şehrimize kazandırdıkları için mutluyuz. Bu tür tesisler şehrimizin ekonomisine katkı sağlayacaktır" cümlelerini belirtti.

Doğaseverlerin Uğrak Mekânı Olacak

Çevre Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mustafa Demirciler, "Kahramanmaraş, turizm tesislerinde atağa geçti ve bu bizi memnun ediyor. Ali Kayası Cam Teras da şehrimiz için büyük bir yatırım ve doğaseverlerin en uğrak yerlerinden birisi olacağına inanıyorum. Bu vesileyle tesisin yapımında büyük emeği bulanan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör'e teşekkür ediyorum" dedi.