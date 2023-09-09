Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bugün öğle saatlerinde Andırın’ın Darıovası Mahallesi’nde cenaze defini sırasında freni boşalan kamyonun neden olduğu kaza yerinde incelemelerde bulundu. Vali Mükerrem Ünlüer, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’ın da yer aldığı incelemeler sonrası olayda yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek acil şifalar dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “Valimiz, Jandarma Komutanımız ve Emniyet Müdürümüzle olay mahalinde incelemelerde bulunduk, kazada yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İlk belirlemelere göre meydana gelen elim kazada ne yazık ki 4 vatandaşımızı kaybettik, biri ağır olmak üzere 25 vatandaşımızın da tedavileri devam ediyor. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.