Salı günlerinin vazgeçilmez programı artı eksi’ye konuk olan büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör, Kentsel Tasarım Projesi’nde sürecin hızlandığını belirtti.
Başkan Güngör, proje kapsamında yapılacak çalışmaları anlattı.
Salı günlerinin vazgeçilmez programı artı eksi’ye konuk olan büyükşehir belediye başkanı hayrettin Güngör, Kentsel Tasarım Projesi’nde sürecin hızlandığını belirtti.
Başkan Güngör, proje kapsamında yapılacak çalışmaları anlattı.
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