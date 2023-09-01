Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İlçe Belediye Başkanları İle Birlikte Şehirde Yürütülen Çalışmalara İlişkin Basın Açıklaması Düzenledi.
Kentte Görev Yapan Basın Mensuplarının Katılımı İle Düzenlenen Basın Açıklamasında Başkan Güngör Kentte Deprem Sonrası Devam Eden Çalışmalar Hakkında Bilgiler Verdi.
Başkan Güngör Konuşmasının Devamında Gazi Kışlası Ve Aksu Kışlası İle İlgili Süreçte Sona Gelindiğine Dikkat Çekerek Gerçekleştirmeyi Planladıkları Proje Hakkında Da Bilgiler Paylaştı.