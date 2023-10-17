Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bertiz Budaklı Mahallesi’nde gerçekleştirilen Bağ Bozumu Etkinliğine katıldı. AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Budaklı Mahalle Muhtarı Ömer Çitil, Bertiz Vakfı Başkanı Erdoğan Eryılmaz ve vatandaşların da yer aldığı programda; bağ tarlalarında incelemelerde bulunan Başkan Hayrettin Güngör, bölgedeki çiftçilik faaliyetlerine ilişkin de bilgiler aldı.

“Bağcılığı Geliştirmek ve Verimi Artırmalıyız”

Programın açılış konuşmasını yapan Bertiz Vakfı Başkanı Erdoğan Eryılmaz, “Bertiz Vakfı ve Bertiz Spor Kulübü olarak bu yıl Budaklı Mahallesi’nde Bağ Bozumu Etkinliğimizin ilkini gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliğimizin düzenlenmesinde büyük destekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum” dedi. KSÜ Öğr. Gör. Prof. Dr. İsmail Güvenç ise, “İklim şartları göz önüne alındığında Kahramanmaraş, bağcılığa oldukça uygun ve elverişli bir şehir. Akademisyenler olarak bizler de verimin artırılması noktasında çalışmalar yapıyor, çiftçilerimize önerilerde bulunuyoruz. Kahramanmaraş’ta geçmişi çok eskiye dayanan bağcılığı geliştirmek, verimi ve ihracatı artırmak için hep birlikte gayret ediyoruz” diye konuştu.

Bertiz’e 60 Milyon TL'lik Yatırım

Bertiz’in katma değerinin artırılması için alt ve üstyapı çalışmalarının artarak sürdüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bertiz, Kahramanmaraş’ımız için son derece önemli bir bölge. Büyük bir emek ve sabır ile yapılan çiftçiliğin ardından toprak altın sarısı üzümleri bizlere sunuyor. Bu bereketli topraklar her zaman çiftçimizin emeğinin karşılığını vermiştir. Bizler de Bertiz bölgemizin katma değerini artırmak için alt ve üstyapı yatırımlarımızı artırarak sürdürüyoruz.

Bertiz’e 125 kilometre sathi kaplama yol, bakım ve yama işleri için 20 bin ton asfalt, 10 kilometre sıcak asfalt, 11 bin metrekare parke ve bir de köprü kazandırdık. 320 kilometre yol açma ve genişletme çalışması yaptık. Geriye dönük baktığımızda bu yatırımlarımızın toplam maliyeti 60 Milyon TL. Çalışmalarımızı her yıl artırarak sürdürüyoruz” cümlelerini kaydetti.

Çiftçilerimize Desteklerimizi Artırarak Sürdürüyoruz

Programda yaptığı konuşmada, Bertiz Kabarcık Üzümü’nün coğrafi işaret tescilinin alındığını müjdeleyen Başkan Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ımızın 25 tane coğrafi işaret tescilli ürünü bulunuyor. Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığımız başvurunun ardından Bertiz Kabarcık Üzümü’nün coğrafi işaret tescilini aldık. Böylece tescilli ürün sayımız 26 oldu. Şehrimize hayırlı olsun. Çiftçi kardeşlerimize desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz, daima yanlarındayız” ifadelerini kullandı.