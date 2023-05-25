Şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ile 14 Mayıs seçimlerinde sağlanan desteklerden dolayı Çağlayancerit ilçesine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri ve milletvekili adayları ile Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil’in de yer aldığı ziyarette heyet, vatandaşlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Burada konuşan başkan Göngör, 14 Mayıs Genel Seçimi’nde sağlanan desteklerden dolayı mahalle sakinlerine teşekkür etti