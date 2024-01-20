Göreve Geldiği İlk Andan İtibaren Kahramanmaraş İçin Gecesini Gündüzüne Katarak Durmaksızın Çalışan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tensipleriyle Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Olarak Seçilen Fırat Görgel’in Vatandaşlarla Buluştuğu Toplantıya Başkan Adayı Görgel İle Kol Kola Geldi.

Burada Bir Konuşma Gerçekleştiren Başkan Güngör Bunun Bir Bayrak Yarısı Olduğunu Söyleyerek Bu Bayrağı Kardeşim Fırat Görgel’e Devretmekten Büyük Bir Mutluluk Duyuyorum Dedi.

Başkan Güngör Konuşmasının Devamında Kahraman Şehrin Kahraman İnsanlarının Her Zaman Olduğu Gibi 31 Martta Da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tam Destek Vereceklerini İfade Etti.