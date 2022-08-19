Güngör burada, teşkilat mensuplarına seslenerek Elbistan ilçesine yapılan yatırımları paylaştı

AK Parti Elbistan ilçe başkanı Ahmet Tıraş ’da Elbistan ilçesini ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili Ünal’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti