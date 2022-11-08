Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Azerbaycan Bulvarı’nda esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulunan Güngör, vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti. Şehir merkezinde ve ilçelerde sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret gösterdiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Azerbaycan Bulvarı’nda esnaf ve hemşehrilerimizle bir araya geldik. Esnaflarımıza hayırlı işler temennisinde bulunduk, hemşehrilerimizle muhabbet ettik, taleplerini dinledik. Güler yüzleri ve samimi sohbetleri için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bizler hemşehrilerimizle iç içeyiz. Biriz, birlikteyiz, beraberiz. Şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet noktasında aynı özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim birlik berab erliğimizi daim eylesin” dedi.