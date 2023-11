Filistin’de süren İsrail zulmüne ve soykırımına Kahramanmaraş sessiz kalmıyor. Bu kapsamda AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları Başkanlığı koordinesinde Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi önünde basın açıklaması gerçekleştirildi. Programda; Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal ve Prof. Dr. Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, teşkilat mensupları ve vatandaşlar da yer aldı. Başkan Hayrettin Güngör, “Filistin’de süren İsrail zulmüne ve soykırıma karşı tepkilerimizi en yüksek sesle haykırmaya devam ediyoruz. İl Gençlik Kolları Başkanlığımızın koordinesinde düzenlenen basın toplantısında duruşumuzu bu vesileyle de net şekilde ifade ettik. Gençlerle birlikte bu davanın savunuculuğuna ön ayak olmaya devam edeceğiz” dedi.

İsrail, Adını Bir Kez Daha Tarihe Kara Lekeyle Yazdırdı

Programda konuşan AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, “Akan onca masum kana, dökülen gözyaşlarına seyirci kalamayan, mazlum ve mağdur coğrafyalar için her fırsatta hak ve hakikati haykıran AK Parti Kahramanmaraş Gençlik Kolları Başkanlığı olarak ‘SayStop’ demek üzere bugün bir araya geldik. 1948 yılından bu yana devam eden çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin’de katil İsrail 7 Ekim’den bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan, çok sayıda can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştur. Her karış toprağının yoğun bombardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan mühimmatların kullanıldığı, insan haklarının hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı Filistin’de İsrail tarihe adını bir kez daha kara lekeyle yazdırmıştır” cümlelerini kaydetti.